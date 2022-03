Onderzoek: 30 procent Log4j-instances nog altijd kwetsbaar

Dertig procent van de applicaties, servers en andere systemen die van Log4j gebruikmaken is nog altijd kwetsbaar, zo stelt securitybedrijf Qualys op basis van eigen onderzoek. Op 9 december werd er een kritiek lek in de Log4j2-library gevonden, waardoor het mogelijk is om systemen op afstand over te nemen.

72 uur na de bekendmaking van het beveiligingslek had Qualys naar eigen zeggen al bijna één miljoen aanvalspogingen gezien. Het bedrijf baseert zich op cijfers van het eigen cloudplatform, waarmee het "it assets" kan scannen. Log4Shell, zoals het beveiligingslek in Log4j wordt genoemd, werd in meer dan drie miljoen kwetsbare instances aangetroffen. Meer dan twee maanden later is dertig procent van de Log4j-instances nog altijd kwetsbaar.

Uit het onderzoek bleek verder dat meer dan tachtig procent van de kwetsbare applicaties met Log4j open source is en meer dan de helft van de kwetsbare applicaties het stempel "end-of-support" heeft. Voor deze applicaties zullen dan ook waarschijnlijk geen beveiligingsupdates meer verschijnen.

Het installeren van beveiligingsupdates of andere mitigaties duurde gemiddeld zeventien dagen. Systemen die vanaf afstand kon worden aangevallen werden daarbij sneller gepatcht (twaalf dagen) dan interne systemen. Log4Shell werd in meer dan 2800 webapplicaties aangetroffen. "Aangezien webapplicaties publiek toegankelijk zijn, was dit de voor veel bedrijven de eerste verdedigingslinie om vroege aanvallen af te slaan", zegt Mehul Revankar van Qualys.