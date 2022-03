Organisaties vrezen massasurveillance door EU-voorstel voor aanpak kindermisbruik

Een coalitie van meer dan dertig burgerrechtenbewegingen maakt zich zorgen dat een nieuw voorstel van de Europese Commissie voor de aanpak van kindermisbruikmateriaal een gevaarlijk precedent schept voor massasurveillance van privécommunicatie. De organisaties hebben de Europese Commissie dan ook een open brief gestuurd waarin ze hun zorgen uiten (pdf).

Het voorstel richt zich op twee primaire zaken. Ten eerste worden alle providers die chat- of berichtendiensten bieden verplicht om misbruikmateriaal te detecteren, rapporteren en verwijderen. Zo zouden aanbieders van chatdiensten en webmail worden gedwongen om elk privébericht te controleren, aldus de organisaties. Ten tweede zou er een Europees centrum moeten worden opgericht om deze activiteiten te coördineren en bepaalde preventiemaatregelen te vergroten.

De burgerrechtenbewegingen vragen de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat het voorstel geen bepalingen bevat die tot massasurveillance leiden of dit kunnen verplichten. Verder moeten alleen gerichte interventies worden toegestaan, verankerd in de wet en met gerechtelijk toezicht. Daarnaast moeten genomen maatregelen zijn begrensd en een zo'n klein mogelijke impact als mogelijk op de privacy hebben.

Het voorstel is afkomstig van Eurocommissaris Ylva Johansson, die eerder in opspraak raakte wegens verschillende EU-initiatieven met een gebrek aan bescherming van fundamentele rechten. Burgerrechtenbeweging EDRi wilde overleggen met de commissaris, om zo de zorgen te uiten die het voorstel op de vrijheid kan hebben en ervoor te zorgen dat de plannen aan fundamentele rechtenstandaarden voldoen. De commissaris besloot niet af te spreken.

De brief is onder andere ondertekend door Bits of Freedom, European Digital Rights (EDRi), Big Brother Watch, Committee to Protect Journalists, Electronic Frontier Foundation (EFF), Privacy International en Vrijschrift.org.