Van Huffelen: gebruik Europese digitale identiteit zal altijd vrijwillig zijn

De Europese Commissie wil dat er een digitale identiteit komt waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren, maar het gebruik hiervan zal altijd vrijwillig zijn, zo stelt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een reactie op Kamervragen van de FvD.

Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones kunnen burgers zich straks identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren. De Europese Commissie meldde aan Follow the Money dat het ontwerp van de Europese corona-app slechts een ‘eerste versie was van wat zich kan ontwikkelen tot een volmaakte digital wallet.’ Volgens een woordvoerder gaat de ontwikkeling snel en wordt er de komende maanden hier met lidstaten verder aan gewerkt.

De berichtgeving was aanleiding voor FvD-Kamerlid Jansen om staatssecretaris Van Huffelen om opheldering te vragen. Zo wilde Jansen weten wat de concrete doelstellingen zijn van de ontwikkeling van de Europese digitale identiteit. "Het voorstel vermeldt dat de Commissie wil komen tot herziening van de eIDAS-verordening om een raamwerk te ontwikkelen voor één in lidstaten te ontwikkelen Europese Digitale Identiteit", antwoordt Van Huffelen. "Het zal altijd aan de burger zelf zijn in hoeverre ze aan de Europese Digitale Identiteit willen deelnemen." De staatssecretaris voegt toe dat er altijd een analoog alternatief zal worden aangeboden.

Jansen vroeg ook naar de werking van de Europese digitale identiteit. "Het voorstel beoogt dat alle lidstaten één of meer wallets uitgeven, waarin digitale bronidentiteiten en diverse attributen opgenomen kunnen worden en onder regie van burgers en bedrijven gedeeld kunnen worden op een hoog betrouwbaarheidsniveau op mobiele apparaten", legt de staatssecretaris uit.

Van Huffelen laat verder weten dat op het moment de mogelijkheden van de digitale identiteit worden verkend en er nu niet wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een app, centrale website of API voor de Europese digitale identiteit. "Dit zal pas in een later stadium aan de orde komen", aldus de staatssecretaris.