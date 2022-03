Apple beschermt Mac-computers tegen spionagesoftware Gimmick

Apple heeft een update uitgebracht voor de in macOS ingebouwde virusverwijdertool XProtect die systemen tegen de spionagesoftware Gimmick moet beschermen. De malware werd eind vorig jaar door securitybedrijf Volexity ontdekt op een MacBook Pro met macOS 11.6 (Big Sur). Hoe het systeem met de Gimmick-malware besmet raakte is onbekend.

Eenmaal actief maakt de malware gebruik van Google Drive om met de aanvallers te communiceren. Die kunnen zo data van het systeem stelen of commando's uitvoeren. Volgens Volexity is de malware ontwikkeld door een groep genaamd "Storm Cloud" die vanuit China spionage-aanvallen zou uitvoeren. Het securitybedrijf werkte samen met Apple, dat op 17 maart met een update voor XProtect en de eigen Malware Removal Tool (MRT) kwam om de malware te blokkeren en verwijderen. Hoeveel machines met Gimmick besmet zijn geraakt is onbekend.