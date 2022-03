Google: cryptobedrijven en it-leveranciers aangevallen via Chrome-zeroday

Amerikaanse nieuwsmedia, domeinregistrars, it-leveranciers, cryptobedrijven, softwareontwikkelaars en hostingproviders zijn aangevallen via een zerodaylek in Google Chrome, zo heeft Google bekendgemaakt. De kwetsbaarheid werd op 10 februari ontdekt en op 14 februari via een beveiligingsupdate in Chrome verholpen. Volgens Google maakten twee verschillende aanvalsgroepen, gelieerd aan de Noord-Koreaanse overheid, gebruik van het beveiligingslek. Via de kwetsbaarheid is het mogelijk om code op het systeem van gebruikers uit te voeren.

Bij de eerste aanval ontvingen meer dan 250 personen, werkzaam voor media, domeinregistrars, hostingproviders en softwareleveranciers, een e-mail die zogenaamd van een recruiter van Disney, Google of Oracle afkomstig leek en naar een zogenaamde vacature leek te wijzen. De aanvallers hadden hierbij vacaturesites zoals Indeed en ZipRecruiter nagemaakt. Deze nagemaakte websites waren voorzien van een exploit die Chrome-gebruikers met vermoedelijk malware infecteerde.

De tweede groep, die dezelfde kwetsbaarheid gebruikte, had het voorzien op cryptobedrijven en fintech-organisaties. Hierbij wisten de aanvallers de websites van twee legitieme fintech-bedrijven te compromitteren en van malafide code te voorzien die Chrome-gebruikers aanviel. Google is er niet in geslaagd om de code te achterhalen die na het uitvoeren van de exploit werd uitgevoerd. Het is echter aannemelijk dat het om malware gaat.

Verder heeft Google alleen een exploit voor het aanvallen van Chrome-gebruikers gevonden, maar trof het techbedrijf naar eigen zeggen ook bewijs dat de aanvallers keken of bezoekers van Safari of Firefox gebruikmaakten, om hen vervolgens naar bekende exploit-servers door te sturen. Google heeft echter geen exploits van deze servers weten te achterhalen.

Nadat Google een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid op 14 februari uitrolde, bleven de aanvallers hun exploit gebruiken, wat volgens het techbedrijf aantoont hoe belangrijk het is om updates te installeren zodra die beschikbaar komen.