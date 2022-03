Kamervragen over wissen patiënteninformatie door Albert Schweitzer ziekenhuis

Het CDA wil opheldering van minister Kuipers van Volksgezondheid over een datalek bij het Albert Schweitzer ziekenhuis waar door een fout ruim een half miljoen patiëntdocumenten permanent werden gewist. Het gaat om scans van niet meer gebruikte papieren uit dossiers van voor september 2017, zoals verwijsbrieven, onderzoeksresultaten of aantekeningen van de behandelaar.

Het ziekenhuis had de documenten twintig jaar moeten bewaren voordat ze mochten worden verwijderd. Nu dat niet is gedaan is er sprake van een datalek. In 2017 stapte het ziekenhuis over van een papieren patiëntendossier op een elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarbij werden per patiënt en per behandeling alle actuele, relevante gegevens overgezet naar de digitale omgeving.

Oude documenten uit het papieren dossier die de artsen op dat moment niet meer nuttig vonden voor de behandeling, gingen niet mee naar het EPD. Maar ze moesten volgens de wet nog wel worden bewaard. Afgelopen oktober bleek dat in dit archief, als gevolg van foute instellingen, al bijna een jaar lang nieuwere documenten werden opgeslagen met bestandsnummers die ook in gebruik waren voor inactieve documenten. De nieuwe bestanden kwamen zodoende in de plaats van de oude.

Samen met softwareleverancier Chipsoft is de oorzaak achterhaald en opgelost, maar het bleek niet mogelijk om de overschreven bestanden te herstellen. Het CDA heeft naar aanleiding van het incident Kamervragen gesteld. "Kunt u aangegeven wat u vindt van de veiligheid van een systeem zoals deze van Chipsoft, waarbij het blijkbaar mogelijk is om volgnummers twee keer te gebruiken?", vraagt Kamerlid Van den Berg.

De minister moet ook aangeven welke procedures bij een dergelijke overstap gevolgd moeten worden, zoals het bijhouden van een logboek of het hanteren van een vier ogen principe, en in hoeverre deze procedures door het ziekenhuis zijn gevolgd. "Wat vindt u ervan dat pas een jaar na dato is opgemerkt dat er wat is misgegaan? Hoe kan dit voorkomen worden? Welke controles zijn er niet gedaan? Welke veiligheidskleppen of signalen hadden dat kunnen voorkomen?", wil het CDA-Kamerlid verder weten. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.