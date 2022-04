Kabinet wil pasfoto en vingerafdrukken paspoort en id-kaart centraal opslaan

Onhoudt dit goed. Wat we hier zien is een hellend vlak waar we nu halverwege op staan. Dit is een volgende stap naar een verplichte, centrale database met foto's, vingerafdrukken en uiteindelijk DNA van alle burgers.Dat is het nu nog niet, maar we staan op dat hellend vlak dat in die richting wijst. Het enge is ook dat er maar een handjevol mensen nodig zijn om het er doorheen te drukken. Als de verantwoordelijk bewindspersonen het willen, dan hebben die veelal een meerderheid in de kamer en de zogenaamde fractiediscipline doet de rest. Een stuk of tien mensen zijn er nodig, meer niet. Het is m.i. een fout in ons systeem dat de uitvoerende macht samengesteld wordt door de meerderheid van de volksvertegenwoordiging, terwijl die laatste de eerste zou moeten controleren. Het is letterlijk de slager die z'n eigen vlees keurt, en je ziet dat ook bijvoorbeeld aan recent door de coalitie afgewezen verzoeken voor debatten over ernstige kwesties. We zouden aparte verkiezingen moeten hebben voor de mensen die dingen gaan uitvoeren, en voor mensen die die uitvoering gaan controleren.