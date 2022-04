Cloudflare vervangt captcha's door systeem dat data over gebruikers verzamelt

Internetbedrijf Cloudflare heeft besloten om de captcha's die het internetgebruikers laat zien te vervangen door een systeem dat informatie over gebruikers en hun browser verzamelt om te bepalen of het om daadwerkelijk mensen gaat. Cloudflare biedt verschillende diensten, zoals ddos-bescherming en content delivery netwerken.

Deze diensten bevinden zich tussen een website en diens bezoekers. Om te bepalen of verkeer naar de websites van klanten afkomstig is van mensen of bots maakt Cloudflare onder andere gebruik van captcha's. Deze oplossing wil het internetbedrijf gaan vervangen door een systeem genaamd "Managed Challenge". Hierbij wordt er eerst JavaScript in de browser van de bezoeker uitgevoerd om meer "signalen" over de bezoeker en zijn browser te verzamelen.

De challenges die Cloudflare uitvoert zijn gebaseerd op de karakteristieken die de bezoeker uitzendt en initiële informatie die Cloudflare al over de bezoeker heeft. Daarbij wordt er zowel naar de browser gekeken als naar signalen die op menselijk gedrag moeten wijzen. Ook wordt er machine learning toegepast waarbij wordt gekeken naar gemeenschappelijke kenmerken van bezoekers die eerder captcha's wisten op te lossen.

Nadat de challenges zijn uitgevoerd, die geen interactie van bezoekers vereisen, beoordeelt Cloudflare de verzamelde signalen. Wanneer het internetbedrijf denkt dat het om een mens gaat wordt de bezoeker naar de betreffende website doorgestuurd. In het geval de verzamelde signalen te zwak zijn, wordt er een "visuele puzzel" getoond waarmee de bezoeker kan bewijzen dat hij een mens is.

Cloudflare is vorig jaar al begonnen met het testen van Managed Challenge en heeft het nu onder gehele Cloudflare-netwerk uitgerold. Het is de bedoeling dat aan het einde van het jaar bij minder dan één procent van de challenges een captcha wordt gebruikt en nagenoeg geen van de bezoekers meer een visuele puzzel moet oplossen. Klanten kunnen zelf kiezen of ze van een captcha of de Managed Challenge gebruik willen maken.