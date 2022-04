Advertenties op social media gebruikt voor ronselen katvangers

Een influencer heeft advertenties op social media onder haar volgers gepromoot waarin katvangers werden gezocht, zo stelt de politie. De verdachte werd vorige week in een onderzoek naar bankhelpdeskfraude aangehouden. In de advertenties stond dat mensen snel legaal geld konden verdienen door hun pinpas uit te lenen.

De rekening en pinpas van de katvangers werd gebruikt voor het opnemen van het geld dat door middel van bankhelpdeskfraude was gestolen. Volgens de politie is de betrokkenheid van een influencer in deze zaak opmerkelijk. "Opvallend aan deze aanhouding is dat de 22-jarige vrouw uit Gennep een zeer groot social media netwerk heeft en dat ook ingezet heeft om advertenties te delen waarin mensen worden geronseld als geldezel."

De gehoorde katvangers in deze zaak lieten weten dat zij betrokken raakten bij de bankhelpdeskfraude nadat een advertentie veelvuldig werd gepromoot door een influencer op social media. De bekendheid en het aantal volgers van de influencer droeg volgens hen bij aan de geloofwaardigheid van de advertentie. De politie heeft vandaag een aparte waarschuwing voor dergelijke influencers en advertenties gegeven.