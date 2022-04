NS kondigt onderzoek aan naar it-storing waardoor treinen niet reden

De NS heeft een "grondig onderzoek" aangekondigd naar de it-storing waardoor gisteren het grootste deel van de dag geen treinen reden. Door de storing stonden veel treinen gister op een verkeerde plek. Inmiddels is de storing opgelost en is de dienstregeling vanochtend weer opgestart.

Aan het einde van zondagochtend trad de it-storing op. Deze had invloed op het systeem dat actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Dit systeem is belangrijk om volgens dienstregeling te rijden: wanneer er ergens een incident optreedt, dan past het systeem zich daarop aan. Dat was door de storing niet mogelijk, zo laat de NS weten.

"We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen", meldt de NS verder op de eigen website. Er waren gisteren geen tekenen die op een cyberaanval duiden, maar de exacte oorzaak is nog onbekend. "We moeten eerst goed onderzoeken naar wat er precies aan de hand is. Helemaal uitsluiten dat er sprake is van een cyberaanval kan ik niet", aldus een woordvoerder tegenover Hart van Nederland.