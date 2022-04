Direct stoppen met CoronaMelder bespaart overheid 6,5 miljoen euro

De overheid kan door direct te stoppen met de CoronaMelder-app 6,5 miljoen euro besparen, zo laat minister Kuipers van Volksgezondheid weten. Het gaat om kosten voor de hosting van de app (2,7 miljoen euro), werkzaamheden en externe inhuur (2,4 miljoen euro) en middelen voor communicatieactiviteiten (1,3 miljoen euro). Het resterende deel is voor overige beheerkosten.

Via CoronaMelder kunnen gebruikers aangeven dat ze besmet zijn met het coronavirus en ontvangen een waarschuwing als ze in de buurt van besmette gebruikers zijn geweest. Ook is het mogelijk om via de app een test aan te vragen. De vaste commissie voor Volksgezondheid had de minister vragen gesteld over de aangepaste begroting van het ministerie en wat het zou opleveren als er direct met CoronaMelder wordt gestopt. Dat is rond de 6,5 miljoen euro, aldus Kuipers.

De commissie wilde ook weten in welke mate er nog gebruik van de app wordt gemaakt. Volgens de minister hebben sinds de lancering van CoronaMelder in oktober 2020 ruim 5,8 miljoen mensen de app gedownload. Ongeveer 2,4 miljoen mensen gebruikt de app actief. Daarnaast hebben tot en met 11 maart meer dan 307.000 mensen naar aanleiding van een waarschuwing in de app een test aangevraagd. Hiervan bleken in totaal meer dan 40.000 mensen ook daadwerkelijk besmet.

Verder hebben meer dan 409.000 mensen anderen gewaarschuwd via de app. Vanaf oktober 2021 is het voor gebruikers mogelijk om zelf anderen direct via CoronaMelder te waarschuwen na het ontvangen van het bericht van een positieve test bij de GGD. Inmiddels wordt bijna 95 procent van de meldingen via coronatest.nl gedaan, zonder tussenkomst van de GGD. Vorige maand liet Kuipers weten dat hij de wetgeving die de inzet van de CoronaMelder-app mogelijk maakt opnieuw wil verlengen, nu tot 10 juli 2022.