Politie start pilot met automatische drone op afgesloten terrein

De politie start begin deze maand op een afgesloten terrein een pilot met een automatische drone die beelden maakt en naar het Operationeel Centrum (meldkamer) doorstuurt. Afhankelijk van de ontwikkeling van wet- en regelgeving en wanneer er voldoende zekerheid is over de veilige inzet van de automatische drone wordt die in het publieke domein getest.

Naast het onderzoeken van verschillende mogelijke toepassingen wil de politie naar eigen zeggen ook onderzoek doen naar de impact van deze drone-inzet op privacy, ethische vraagstukken en data-veiligheid in samenhang met proportionaliteit. Op de Twente Safety Campus in Enschede zet de politie de automatische drone in bij diverse gesimuleerde incidenten.

De beelden die de drone maakt komen tijdens de oefening bij de medewerker van het Operationeel Centrum. De politie stelt dat er bewust is gekozen om deze fase in een veilige, experimentele omgeving uit te voeren. Daar kan de techniek van de drone en de meldkamer op elkaar worden afgestemd. Afhankelijk van de ontwikkeling van wet- en regelgeving is het de bedoeling om de drone in Twente en IJsselland in de praktijk te testen.

De inzet van automatische drones is nieuw. De politie is naar eigen zeggen een van de eerste organisaties in Nederland die met deze technologie experimenteert.