Banken en organisaties maken afspraken over beschikbaarheid contant geld

Banken en tal van maatschappelijke organisaties hebben afspraken gemaakt over het beschikbaar en bruikbaar houden van contant geld. Het Convenant Contant Geld moet ervoor zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa. Doordat er steeds meer digitaal wordt betaald met onder andere pinpassen en smartphones wordt het minder rendabel voor banken, geldverstrekkers en vervoerders om bijvoorbeeld pinautomaten, storten van geld en het vervoeren van geld aan te bieden.

" Maar contant betalen moet mogelijk blijven. Dat is van belang om op terug te kunnen vallen bij storingen in het digitale betaalsysteem. En het is ook heel belangrijk voor mensen die minder goed kunnen omgaan met digitaal geld", zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). "Bovendien is contant geld een publiek goed, en is het een publiek belang dat iedereen in de samenleving daar goed gebruik van moet kunnen maken en daar goede toegang toe moet houden", aldus De Nederlandsche Bank (DNB).

Het nu gesloten Convenant bevat afspraken over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals aantallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen, een inclusief betalingsverkeer, en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezegging van de banken om de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar niet te verhogen. Voor vrijwel alle Nederlanders blijft er binnen een straal van ongeveer vijf kilometer een pinautomaat staan.

Naast afspraken voor de komende periode zal er ook worden onderzocht op welke manier het publiek belang van contant geld het beste geborgd kan worden op de lange termijn. Het Convenant is ondertekend door onder andere Banken, geldbedrijven en verschillende organisaties zoals de Consumentenbond, ANBO, Oogvereniging, Raad Nederlandse Detailhandel, Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Nederland.