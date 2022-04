ABN Amro laat klanten vanaf 17.500 euro betalen voor opnemen contant geld

ABN Amro heeft de limiet verhoogd waarna klanten moeten betalen voor het contant opnemen van hun eigen geld. In eerste instantie moesten klanten van ABN Amro die meer dan 10.000 euro per jaar contant opnemen 5 euro per opname betalen plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag. Na kritiek van verschillende kanten werd dit bedrag verhoogd naar 12.000 euro.

Eerder stelde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat het opnemen van contant geld gratis moet blijven en noemde toenmalig minister Hoekstra van Financiën het "teleurstellend" dat ABN Amro heeft besloten om klanten te laten betalen voor het opnemen van hun eigen geld. Banken en maatschappelijke organisaties hebben gisteren een Convenant Contant Geld gepresenteerd om contant geld beschikbaar en bruikbaar te houden.

Als onderdeel van het Convenant is afgesproken dat ABN Amro nu vanaf een bedrag van 17.500 euro klanten laat betalen voor het opnemen van contant geld. "Hiermee zal in de praktijk vrijwel iedere consument zijn normale uitgaven met cash kunnen blijven betalen, zonder boetes", zo stelt de Consumentenbond. Daarnaast is er een zogeheten 'freeze' afgesproken zodat ook andere banken het opnemen van contant geld niet verder zullen belasten.

"Cash is nogal altijd een wettig betaalmiddel en er zijn tal van redenen voor consumenten om met contant geld te blijven betalen. Het is niet aan banken om te bepalen of dat nodig is. En al helemaal niet om deze mensen op kosten te jagen. Het staat banken wel vrij de tarieven te wijzigen in het voordeel van consumenten. Dus bijvoorbeeld dat je een goedkoper betaalpakket krijgt als je geen of weinig contant geld opneemt", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.