Rechter: tijd om op applicaties in te loggen is aan te merken als arbeidstijd

De tijd die werknemers nodig hebben om op bedrijfsapplicaties in te loggen is aan te merken als arbeidstijd en moet door de werkgever worden vergoed, zo heeft de kantonrechter van de rechtbank Den-Haag geoordeeld in een zaak die door een medewerker van een contactcenter was aangespannen. De medewerker vorderde betaling van achterstallig loon over de tien minuten die hij voorafgaand aan zijn dienst aanwezig moet zijn. In die tien minuten moet de medewerker eerst inloggen in tien programma’s, voordat hij kan inloggen in het belsysteem.

De werkgever in deze zaak verwacht dat medewerkers zodra hun dienst begint meteen kunnen starten met bellen. Dit houdt in dat medewerkers op dat moment hun headset op hebben, zijn ingelogd achter de computer en klaarzitten om de eerste call aan te kunnen nemen. Om dat te garanderen moeten werknemers van het bedrijf tien minuten vóór de start van hun dienst aanwezig te zijn. In deze tijd kan de medewerker de systemen opstarten en inloggen.

In totaal moeten tien applicaties worden gestart, namelijk het urenregistratiesysteem, rooster, e-mailclient, klantensysteem, agenda, het communityforum, een e-shoptool voor Nederland, een e-shoptool voor België, TeamViewer en het Kladblok. Bij negen van de tien genoemde programma’s moet door de werknemer worden ingelogd met een inlognaam die steeds hetzelfde is en een wachtwoord dat in het algemeen ook hetzelfde is maar wel moet worden ingevoerd, zo staat in het vonnis.

Het Kladblok hoeft alleen te worden gestart. De programma’s moeten allemaal klaar staan om de klanten die inbellen of gebeld gaan worden te woord te kunnen staan. Als alle tien de programma’s zijn opgestart, moet er nog op een zogenaamde 'groene knop' worden geklikt om in te loggen in het belsysteem. "Dat inloggen mag niet te vroeg gebeuren omdat dan het scherm van de leidinggevende ‘vervuild’. De leidinggevende monitort alle calls", zo laat het vonnis verder weten.

Volgens de medewerker moet hij de tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig zijn voor het inloggen op de applicaties. De werkgever betwist dat en zegt dat zij niet van haar medewerkers verwacht dat er in deze tijd werkzaamheden worden verricht. Wel stelt het bedrijf op basis van eigen onderzoek dat werknemers – afhankelijk van het project waarop zij werken – ergens tussen de twintig en zes minuten voorafgaand aan de start van de dienst worden geacht in te loggen.

Het bedrijf geeft niet aan hoeveel tijd de werknemer in kwestie precies nodig heeft om de tien programma’s op te starten, maar aangezien in de planningsregels tien minuten staat gaat de rechter hiervan uit. Die stelt dat de onderneming eist dat haar werknemers op tijd in het belsysteem zijn ingelogd en er bij het niet naleven hiervan sancties kunnen volgen. Voor zover de 'wachttijd' al niet wordt besteed aan werkzaamheden zoals het lezen van e-mails, is die onvoldoende om als vrij te besteden tijd te beschouwen, concludeert de rechter.

Die komt tot de conclusie dat de tijd die nodig is om in de tien programma’s in te loggen, is aan te merken als arbeidstijd. "Het gaat immers wel degelijk om tijd waarin instructies van Teleperformance gelden, te weten het opstarten van alle programma’s die voor het uitvoeren van het werk nodig zijn. Het gaat dus om voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de telefoonwerkzaamheden uit te kunnen voeren", zo laat het vonnis weten. Volgens de rechter kan de werknemer daarom aanspraak maken op loonbetaling over die tien minuten. Het bedrijf moet de werknemer nu een bedrag van 2900 euro betalen alsmede de proceskosten.