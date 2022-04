Cybercrimeforum RaidForums.com door autoriteiten uit de lucht gehaald

Verschillende politie- en opsporingsdiensten hebben het populaire cybercrimeforum RaidForums.com offline gehaald en de vermeende beheerder van het forum aangehouden, alsmede twee van zijn handlangers. Via het forum werd onder andere gehandeld in gestolen databases, creditcardgegevens, inloggegevens en andere data.

Het in 2015 gelanceerde forum telde meer dan vijfhonderdduizend gebruikers. RaidForums kwam geregeld in het nieuws nadat er gestolen databases van onder andere Amerikaanse en Britse bedrijven te koop werden aangeboden. De FBI, Secret Service, Europol, het Britse National Crime Agency (NCA) alsmede politiediensten uit Zweden, Duitsland, Roemenië en Portugal zijn een jaar bezig geweest om de infrastructuur en personen achter het forum in kaart te brengen.

Tijdens de laatste fase van "Operation Tourniquet" werden servers van RaidForums en de domeinnaam in beslag genomen en konden drie verdachten worden aangehouden, waaronder de vermeende beheerder van het forum, zo laat Europol vandaag weten.

Het Britse NCA meldt dat de verdachte beheerder een 21-jarige Brit is die vorige maand in zijn woning kon worden aangehouden. Tijdens zijn aanhouding zijn duizenden ponden en dollars aan contanten in beslag genomen en zijn cryptovaluta ter waarde van meer dan een half miljoen dollar bevroren.