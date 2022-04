Systeembeheerder steelt voor 120.000 euro aan bitcoin van werkgever

Een 47-jarige man die 120.000 euro aan bitcoin en bitcoincash wist te stelen van een slachtoffer waarvoor hij als systeembeheerder werkzaam was, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De verdachte was vanuit zijn eenmanszaak gedurende een lange periode als systeembeheerder werkzaam voor het slachtoffer.

Vanuit deze rol wist hij dat het slachtoffer over bitcoins beschikte. In september 2017 wist de verdachte via RDP toegang tot het systeem van het slachtoffer te krijgen. Vervolgens logde hij in op de Blockchainwallet van het slachtoffer om daar dertig bitcoins te stelen. Nadat de verdachte erachter kwam dat het slachtoffer ook nog dertig bitcoincash bezat, logde hij anderhalve maand later opnieuw in via RDP, om zo deze cryptovaluta te stelen.

Nadat de verdachte aanvankelijk had toegegeven de bitcoins en bitcoincash te hebben gestolen, heeft hij vervolgens alles ontkend. Sterker nog, de verdachte beschuldigde het slachtoffer van smaad, bedreiging en afpersing, waarna verdachte en het slachtoffer verwikkeld zijn geraakt in een civiele procedure, die tot op heden voortduurt.

Volgens de verdachte is het geld dat hij in december 2017 op zijn bankrekening liet uitbetalen afkomstig van de bitcoins van zijn vader. Iets wat de rechter niet aannemelijk vindt. Daarnaast blijkt uit onderzoek naar de historie van bitcoinadressen op naam van de verdachte dat er geen enkele transactie is aangetroffen van vóór de diefstal van de bitcoins van het slachtoffer.

De rechter stelde dat de verdachte door zijn handelen ook het vertrouwen heeft geschaad dat Blockchain.info een veilige plek is om cryptovaluta te bewaren. "Dat geldt ook voor het vertrouwen van het slachtoffer in het digitale betalingsverkeer in het algemeen. In deze tijd, waarin online betalen aan de orde van de dag is en natuurlijke personen hiervan afhankelijk zijn, is dit vertrouwen van groot belang", aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist en een taakstraf van 240 uur. De rechter vond gezien de ernst van het misdrijf een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meerdere maanden passend. Bij de strafoplegging rekening hield de rechter rekening met het feit dat de verdachte vader is van twee jonge kinderen en een gezin te onderhouden heeft. Uiteindelijk besloot de rechter een hogere voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, mede vanwege het feit dat de man nog steeds werkzaam is als systeembeheerder.