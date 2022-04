Akamai, CISA en experts waarschuwen voor kritieke Windows-kwetsbaarheid

Internetbedrijf Akamai, het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security, de Britse gezondheidszorg en tal van beveiligingsexperts waarschuwen voor een kritieke Windows-kwetsbaarheid waarvoor Microsoft afgelopen dinsdagavond een beveiligingsupdate uitbracht.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-26809, is aanwezig in de Remote Procedure Call (RPC) runtime library en kan een aanvaller zonder enige interactie van gebruikers controle over systemen geven. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 dan ook beoordeeld met een 9.8. Alle Windows-systemen waar poort 445 toegankelijk is en een kwetsbare RPC runtime library draait zijn kwetsbaar. Volgens zoekmachine Shodan is bij zo'n 730.000 Windows-machines poort 445 toegankelijk vanaf het internet. Censys komt op zo'n 824.000 machines uit.

Microsoft geeft als mitigatie het blokkeren van tcp-poort 445 op de perimeter-firewall. Tcp-poort 445 wordt namelijk gebruikt om een verbinding met het kwetsbare Windows-onderdeel te maken. Door poort 445 te blokkeren worden systemen achter de firewall beschermd. Iets wat volgens Microsoft de beste bescherming is tegen aanvallen vanaf het internet. "Systemen binnen de enterprise perimeter kunnen echter nog steeds kwetsbaar zijn", aldus het techbedrijf, dat verwacht dat misbruik van de kwetsbaarheid zeer waarschijnlijk is.

Internetbedrijf Akamai adviseert ook om tcp-poort 445 voor systemen buiten de enterprise perimeter te blokkeren. Om laterale bewegingen van aanvallers binnen het netwerk te beperken wordt aangeraden om inkomend verkeer voor tcp-poort 445 alleen toe te staan op machines waar het noodzakelijk is, zoals domeincontrollers, printservers en fileservers. Verder wordt opgeroepen de update te installeren.

Het CISA kwam eerder al met een melding van de patchdinsdag van april, die ook de update voor de bovengenoemde kwetsbaarheid bevat. Vanwege de ernst van het beveiligingslek is de Amerikaanse overheidsdienst ook nog met een aparte waarschuwing gekomen. De Britse gezondheidszorg verwacht snel misbruik van de kwetsbaarheid en roept ziekenhuizen en andere zorginstellingen op om de patch snel te installeren en ook verschillende beveiligingsexperts slaan op Twitter Twitter alarm over het lek, dat in theorie tot een computerworm kan leiden.