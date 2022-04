Britse privacytoezichthouder positief over nieuwe weiger-optie Google-cookies

De Britse privacytoezichthouder ICO is positief over de plannen van Google om een nieuwe optie aan de cookiepop-ups toe te voegen waarmee alle cookies zijn te weigeren. De 'reject all' optie zal vermoedelijk als eerste in Frankrijk worden geïntroduceerd. Onlangs liet de Hamburgse databeschermingsautoriteit zich positief uit over het voornemen van het techbedrijf en nu heeft de Britse toezichthouder zich daarbij aangesloten.

"We verwelkomen het nieuws van Googles herziene aanpak voor cookietoestemming. Het is een aanpassing die we zochten via onze gesprekken met Google en bredere focus op advertentietech. De nieuwe 'reject all' optie geeft consumenten meer controle en balans over het tracken van hun online activiteiten", aldus Stephen Bonner van de ICO.

Hij merkt op dat er nog een lange weg te gaan is om alle zorgen rond het verkrijgen van toestemming binnen de gehele online advertentie-industrie weg te nemen, maar op de korte termijn verwacht de ICO dat bedrijven het voorbeeld van Google zullen volgen en consumenten duidelijkere keuzes zullen geven. "Dit is pas een eerste stap; huidige manieren om cookietoestemming te krijgen moeten verder worden aangepast om een soepelere en privacyvriendelijkere browsingervaring te bieden", besluit Bonner.