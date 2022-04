Vernieuwing MijnOverheid Berichtenbox moet versturen berichten vereenvoudigen

De technische backend van de MijnOverheid Berichtenbox wordt volledig vernieuwd, wat het eenvoudiger voor overheidsinstanties moet maken om berichten naar burgers te versturen. Dat laat Logius weten, de ict-dienstverlener van de overheid. Er is gekozen om naar het gebruik van microservices over te stappen.

Via de BerichtenBox van MijnOverheid kunnen burgers digitale post van de overheid ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichten van gemeenten, waterschappen, pensioenfondsen, ministeries, provincies, samenwerkingsverbanden en landelijke organisaties. Inmiddels hebben meer dan 9,2 miljoen mensen een MijnOverheid-account waar bijna 11 miljoen berichten naar zijn toegestuurd.

De volledige backend van de MijnOverheid Berichtenbox word nu vervangen door het Federatief Berichten Stelsel (FBS). Via dit stelsel moet het eenvoudiger en efficiënter voor aangesloten instanties worden om berichten naar burgers en ondernemers te sturen. Ook moet het afnemers van de dienst meer keuze in de aansluitmogelijkheden geven.

"Met FBS staan berichten in een eigen magazijn of in het nieuwe gedeelde centraal berichtenmagazijn (BBO) van Logius. Zo is geen sprake meer van dubbele opslag van berichten", aldus Logius. "Een burger of ondernemer kan zelf aangeven hoe die door de overheid benaderd wil worden."

Abonnementsvoorkeur

Op dit moment controleert Logius/MijnOverheid de abonnementsvoorkeur van de burger voordat een aangeboden bericht wordt verwerkt. Heeft een burger aangegeven geen digitale post te willen ontvangen wordt een bericht ook niet verwerkt. Na de migratie wordt de afnemer van de dienst verantwoordelijk voor de controle op de abonnementsvoorkeuren.

Logius/MijnOverheid gaat alle aangeboden berichten verzenden, ongeacht de abonnementsvoorkeur die burgers hebben ingesteld. Mogelijke gevolgen van verkeerd aangeboden berichten zijn voor de afnemer, zo laat Logius weten. Onlangs verloren het UWV en de gemeente Amsterdam rechtszaken over berichten die in de Berichtenbox van burgers waren geplaatst.

Verder meldt Logius dat na de migratie naar FBS berichten na een bepaalde periode automatisch worden verwijderd uit de berichtenlijst van de burger. Deze bewaartermijn wordt door de afnemer van de dienst bepaald en moet ingevuld worden bij het aanbieden van een nieuw berichttype. Alle berichten die al in de berichtenlijst van de burger staan krijgen nadat ze gemigreerd zijn een bewaartermijn van minimaal 3 jaar.

Na de ontwikkeling van het Federatief Berichten Stelsel is de eerste stap in de invoering van het stelsel de migratie van alle dienstaanbieders naar de nieuwe Berichtenbox. De migratie staat gepland voor 2023.