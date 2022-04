Partijen willen dat Belastingdienst interne privacybeleid op website publiceert

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat de Belastingdienst het interne privacybeleid op de eigen website publiceert. Aanleiding is berichtgeving van Trouw en Follow the Money dat de fiscus discriminerende criteria in de fraudesignalering voorziening (FSV) verzweeg en dat de Belastingdienst op onrechtmatige wijze inzage in zwarte lijsten blokkeert. Dat blijkt uit Kamervragen van Volt, GroenLinks en de PvdA aan staatssecretaris Van Rij van Financiën.

Onlangs kreeg de Belastingdienst wegens de FSV een boete van 3,7 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegd. De FSV was een zwarte lijst waarop signalen van vermeende of bewezen fraude werden bijgehouden. Vanwege de boete en berichtgeving hebben Volt-Kamerlid Koekkoek, GroenLinks-Kamerlid Van der Lee en PvdA-Kamerlid Arib de staatssecretaris om opheldering gevraagd.

"Kan de minister, mede gelet op het boetebesluit van de AP, bevestigen dat er op dit moment geen andere verwerking, waaronder verzameling van persoonsgegevens plaatsvindt die onvoldoende precieze wettelijke grondslag heeft en de algemene beginselen van de AVG", zo vragen ze aan Van Rij. De Kamerleden willen ook weten of de staatssecretaris bereid is om de Belastingdienst te vragen het interne privacybeleid, net als de Autoriteit Persoonsgegevens, transparant op de eigen website te publiceren of op andere manier met de Kamer te delen.

"Onderschrijft de staatssecretaris de bewering uit het artikel van Follow the Money dat "de overheid geen idee waar onjuiste informatie over burgers in haar eigen netwerken terechtkomt en hoe onrechtmatige fraudevinkjes zijn te herstellen"? Zo nee, hoe ver is het kabinet met het voornemen van de voormalig staatssecretaris van BZK om te komen tot een nieuw BSN?", willen de Kamerleden verder weten. Tevens moet Van Rij duidelijk maken of er voldoende grond is waarop de Belastingdienst weigert inzage te geven in de FSV en daarmee de zwarte lijsten. De staatssecretaris heeft drie weken om op de Kamervragen te reageren.