Belgische hogeschool Vives blijft wegens cyberaanval dinsdag gesloten

De Belgische hogeschool Vives zal morgen vanwege een cyberaanval die ruim een week geleden plaatsvond de deuren nog niet kunnen openen. Afgelopen vrijdag meldde regionale media dat de school nog altijd zonder e-mail zat. Ook andere systemen zijn op het moment niet bruikbaar. Volgens een verklaring van de hogeschool probeerden aanvallers met het wachtwoord van een leerling toegang te krijgen tot het netwerk.

"Dat lukte telkens niet. Maar afgelopen vrijdag, op 8 april, werd er rond 1 uur 's nachts opgemerkt dat die hackersgroep software probeerde te installeren, waarmee ze de wachtwoorden van ons datamanagement zou kunnen overnemen", zo liet directeur Joris Hindryckx van de hogeschool eerder weten. Na deze ontdekking werd besloten alle systemen uit te schakelen. Aangezien het vorige week vakantie in België was, was de impact hievan beperkt.

Afgelopen vrijdag kregen alle 17.000 studenten gefaseerd toegang tot hun e-mail, maar dat is inmiddels alweer afgesloten, zo laat regionale televisiezender Focus & WTV weten. Op de statuspagina van de hogeschool staat vermeld dat e-mail voor docenten en studenten met een gedeeltelijke storing te maken heeft. Het VDI-platform dat de school gebruikt kampt nog altijd met een grote storing.

Omdat nog niet alle systemen zijn herstart heeft Vives besloten om de schooldeuren morgen gesloten te houden. "We zijn bezig om via de platformen van Leuven iedereen, zowel docenten als studenten te contacteren om hun wachtwoord te resetten. Als dat gebeurd is, kunnen we alle nieuwe gegevens vanop de servers van KU Leuven synchroniseren naar de servers van Vives en kan alles terug normaal opgestart worden. Er moeten dus heel veel zaken gereset worden", zegt Hindryckx tegenover VRT NWS.

Eerder werden alle studenten en docenten opgeroepen hun wachtwoord te resetten. "Door de vakantie heeft nog niet iedereen de informatie met instructies op hun persoonlijke mailadres gelezen. Wie wel al zijn wachtwoord vernieuwd heeft en daarbovenop zijn identiteit bevestigd heeft, kan normaal wel al terug aan zijn mails, hetzij dan op de wifi thuis of op 4G, want de algemene systemen op de campus van VIVES staan nog altijd op non-actief", voegt de directeur toe. De school wil vandaag en morgen alle systemen controleren en nakijken, zodat de lessen woensdag kunnen worden hervat.