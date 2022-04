Hogeschool Vives: wijzigen 17.000 wachtwoorden kost meer tijd dan gedacht

Wat voor onbekwame zitten daar nu weer in de management laag.



Je reset de wachtwoorden van alle gebruikers en verwittigd ze *achteraf* ervan.

Je gaat niet wachten op dat mensen zelf reageren en je legt zeker niet de verantwoordelijkheid bij de gebruiker om dat te doen. Enige klachten over de procedure redirect je naar HR of de mentor en je zorgt dat je operationale staf 100% kan focussen op herstel werkzaamheden.





En waarom zet men niet gewoon een tweede tijdelijk netwerk op met beperkte bandbreedte.

QoS erop beperkt aantal gebruikers en enige dataopslag tijdelijk even via lokale schijven die je in een brandkluis legt.

Niemand op het het idee gekomen om even snel langs een winkel te gaan nieuwe apparatuur in te kopen abbonementje af te sluiten en gewoon weer op te starten?



Toen wij door een extreme storm (kleine 20 jaar terug) onze richtschotel connectie kwijt waren tussen twee locatie hebben we de telefoon gepakt provider gebeld en binnen twee dagen stonden er twee mobiele zendmasten voor Point-to-point wifi tot vervangende schotel alligned was. Dat was in de tijd dat glasvezel niet vanzelf sprekend was in heel Nederland en vergunningen een jaren ramp was. Geintje koste -+ 10000 euro maar stilstaan voor 1 dag was wel ietsje duurder als ook de claims van onze klanten.



Soms vraag ik me echt af wat voor opleiding dit soort mensen genoten hebben. Iedergeval geen IT Management of Datacom.