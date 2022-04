E-maildienst ProtonMail gaat nauwer samenwerken met Tor Project

Versleutelde e-maildienst ProtonMail gaat nauwer samenwerken met het Tor Project, zodat de apps en diensten die het aanbiedt beter werken met het Tor-netwerk. Het Tor Project biedt bedrijven en organisaties die Tor binnen hun eigen product willen integreren een apart "lidmaatschapsprogramma". Via het programma kan er toegang worden verkregen tot een adviesgroep en wordt er informatie gedeeld over nog in ontwikkeling zijnde projecten.

Sponsoren kunnen uit drie verschillende lidmaatschappen kiezen. Het goedkoopste lidmaatschap kost tussen de 10.000 en 50.000 dollar. Voor het tweede lidmaatschap moet tussen de 50.000 en 100.000 dollar worden betaald en "Shallot Onion" leden mogen jaarlijks 100.000 dollar of meer afrekenen. Alle lidmaatschappen bieden toegang tot de adviesgroep en webinars. Het verschil zit in de bijkomende promotie vanuit het Tor Project.

ProtonMail heeft gekozen voor het goedkoopste lidmaatschap. "Dit laat ons nauwer met het Tor Project-team werken en de ervaring van de Proton web-apps over Tor verbeteren", zegt Proton-ceo Bart Butler. Als onderdeel van de samenwerking zijn er grote aanpassingen doorgevoerd aan de Tor-site van ProtonMail en zijn er Tor-sites voor Proton Calendar en Proton Drive gelanceerd.

Het Tor-netwerk bestaat uit verschillende servers van vrijwilligers waarover het verkeer loopt. De laatste server in deze keten is de exitnode of exitrelay. Via deze server wordt het verzoek van de Tor-gebruiker naar het internet gestuurd. In het verleden zijn er verschillende incidenten met malafide exitnodes geweest die aanvallen op gebruikers uitvoerden. Tor biedt daarnaast de mogelijkheid voor het hosten van websites, de zogeheten onion-sites, die alleen vanaf het Tor-netwerk toegankelijk zijn.

Er is een verschil tussen het gebruik van Tor Browser om een website op het 'normale' internet te bezoeken en het apart hosten van een onion-site op het Tor-netwerk die via Tor Browser wordt bezocht. In het eerste geval waarbij de 'normale' website via Tor Browser wordt bezocht is er nog altijd het risico van de exitnode. Door een website op het Tor-netwerk zelf te starten wordt dit risico weggenomen, omdat het verkeer op het Tor-netwerk blijft.