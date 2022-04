CoronaMelder tijdelijk uitgeschakeld: "Gegevens nergens opgeslagen"

Vanaf vandaag is de overheid tijdelijk gestopt met de CoronaMelder-app. Gebruikers zullen geen meldingen meer ontvangen en de uitgewisselde willekeurige codes die normaal lokaal op de telefoon worden opgeslagen worden verwijderd. Ook op de servers worden alle codes verwijderd en er worden geen gegevens meer met de Europese gateway uitgewisseld, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

CoronaMelder werd op 10 oktober 2020 gelanceerd als digitale aanvulling op het reguliere proces van bron- en contactopsporing door de GGD’en. Via CoronaMelder kunnen gebruikers aangeven dat ze besmet zijn met het coronavirus en ontvangen een waarschuwing als ze in de buurt van besmette gebruikers zijn geweest. Ook is het mogelijk een testafspraak te maken. Via de Europese gateway kan CoronaMelder met andere Europese corona-apps samenwerken.

De app is volgens minister Kuipers sinds de lancering door bijna 5,9 miljoen mensen gedownload, waarvan ongeveer 2,3 miljoen mensen de app momenteel nog actief gebruiken. Omdat veel coronamaatregelen nu zijn gestopt heeft CoronaMelder volgens het ministerie op dit moment veel minder nut. "Omdat je nu niet meer thuis hoeft te blijven na contact met iemand met corona, kan de app je geen advies meer geven."

Het ministerie benadrukt dat het om een tijdelijke stopzetting gaat. "De app kan weer worden aangezet als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld bij een opleving van het virus. Of bij een nieuwe coronavariant die mensen erger ziek maakt", zo staat in een uitleg over de beslissing om de app uit te schakelen. Op de vraag of gebruikers de app kunnen verwijderen stelt het ministerie: "Je kan CoronaMelder van je mobiel verwijderen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de app te laten staan. Zo heb je CoronaMelder alvast als de app in de toekomst weer wordt aangezet."