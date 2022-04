Kwetsbaarheid in bluetooth-coronatest maakte aanpassen uitslag mogelijk

Een kwetsbaarheid in een bluetooth-coronatest van Cue Health maakte het mogelijk om de uitslag aan te passen en toch een certificaat te ontvangen. De fabrikant heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. De Cue COVID-19 Test Kit bestaat uit een testcartridge, een lezer en een smartphone app. Gebruikers nemen met een wattenstaafje wat neusslijm af dat in de testcardridge wordt geplaatst. De cartridge gaat vervolgens in de lezer die het resultaat via bluetooth naar de smartphone-app stuurt.

Een onderzoeker van antivirusbedrijf F-Secure ontdekte een mogelijkheid om de uitslag te manipuleren en een certificaat te krijgen dat het testresultaat geldig was. De communicatie tussen de lezer en de app vindt plaats via het Protobuf-protocol, dat de testdata in eenvoudig te lezen datablokken weergeeft.

Door het aanpassen van een enkele bit in de bluetooth-communicatie tussen de app en lezer was het mogelijk om van een negatieve test een positieve test te maken, waarbij het testresultaat toch werd gecertificeerd. Cue Health heeft inmiddels aan de serverkant een controle op aangepaste testresultaten toegevoegd, alsmede de smartphone-apps en firmware van de lezer geüpdatet.