NCSC: inloggen met wachtwoord meest onveilige vorm van authenticatie

Het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord is de meest onveilige vorm van authenticatie. Organisaties die hun accounts beter willen beschermen doen er dan ook verstandig aan om sterkere authenticatiemethoden te kiezen, zoals tweefactorauthenticatie (2FA) en de FIDO2-standaard van de FIDO Alliance. Dat stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in een nieuwe factsheet genaamd "Volwassen authentiseren".

Volgens het NCSC zijn accounts met verhoogde rechten binnen een systeem, zoals beheerdersaccounts, steeds vaker het doelwit van aanvallen. "Gezien deze ontwikkeling is het extra belangrijk om accounts op een gepaste manier te beveiligen. Het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 onderschrijft het belang van goede authenticatie en laat zien dat het dreigingsniveau voor zwakke authenticatie hoog is", zo waarschuwt de overheidsdienst. Die adviseert dan ook sterkere authenticatiemethodes zoals 2FA.

Niet alle vormen van 2FA zijn hetzelfde. Zo laat de factsheet weten dat tweefactorauthenticatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een sms of e-mail de minst veilige 2FA-vorm zijn. Een aanvaller zou de via e-mail of sms verstuurde inlogcodes namelijk kunnen onderscheppen. Het gebruik van biometrische gegevens als tweede veiligheidslaag is minder gevoelig voor een dergelijke aanval, maar is onderhevig aan wetten en regels omtrent privacy zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), aldus het NCSC.

Verder adviseert de overheidsdienst om onderscheid tussen verschillende accounts te maken op basis van het bijbehorende risico. High-impact accounts, zoals die van beheerders, vereisen een andere beveiliging dan bijvoorbeeld gastaccounts. Organisaties kunnen op basis van een risicobeoordeling hun accounts indelen in low - medium - en high impact accounts. Vervolgens zijn de accounts met behulp van het volwassenheidsmodel voor authenticatie op een gepaste manier te beveiligen.

Afsluitend raadt de factsheet aan om een maximaal aantal toegestane inlogpogingen per tijdseenheid in te stellen voor alle clients. Daarnaast zouden medewerkers zicht moeten hebben op hun inloggeschiedenis, zodat ze verdachte activiteiten sneller kunnen opmerken en rapporteren.