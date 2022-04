Minister wil 20 miljoen extra voor beheer en doorontwikkeling CoronaCheck

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de komende anderhalf jaar 20 miljoen euro extra voor het beheer en de doorontwikkeling van de CoronaCheck-app. Voor CoronaMelder, GGDContact en andere digitale ondersteuningsmiddelen die kunnen bijdragen aan de coronabestrijding is een extra bedrag van 38 miljoen euro nodig.

Dat laat de minister weten in de zesde "incidentele suppletoire begroting" van het ministerie. Een suppletoire begroting is een voorstel om de lopende begroting aan te passen en wordt ingediend als een wetsvoorstel. Het moet dan ook alle procedures van een wetswijziging doorlopen voordat de aangepaste begroting van kracht wordt.

In het voorstel wil Kuipers dit jaar en volgend jaar 20,4 miljoen euro extra voor de doorontwikkeling van de CoronaChecka-app. Het gaat dit jaar om een bedrag van 5,1 miljoen euro en voor 2023 moet er 15,3 miljoen euro bij. Het geld wordt ingezet voor externe inhuur (11,6 miljoen over beide jaren) en "zorgbreed beleid", wat dit jaar op 3,5 miljoen euro is begroot en volgend jaar op 5,3 miljoen euro.

Naast extra geld voor de CoronaCheck-app wil de minister ook extra budget voor digitale ondersteuningsmiddelen, zoals de CoronaMelder-app en GGDContact. Vorige week besloot de overheid de CoronaMelder-app tijdelijk uit te schakelen. Voor de digitale ondersteuningsmiddelen wil Kuipers dit jaar een aanvullend budget van 7,2 miljoen euro en voor volgend jaar nog eens 30,8 miljoen euro.

Het geld gaat naar externe inhuur, waarvan 6,1 miljoen euro in 2022 en 26,5 miljoen euro in 2023. Daarnaast worden de middelen ingezet voor zorgbreed beleid, waarvan 1,1 miljoen euro dit jaar en 4,3 miljoen euro volgend jaar.