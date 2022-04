Marktplaats lanceert met betaalpartner opvolger van 'Gelijk Oversteken'

Marktplaats heeft vandaag samen met betaalpartner Online Payment Platform (OPP) de opvolger van 'Gelijk Oversteken' gelanceerd, waarmee verkopers niet meer hun rekeningnummer en telefoonnummer met de koper hoeven te delen. Bij gebruik van Kopersbescherming wordt het betaalde bedrag van de koper op een tussenrekening van OPP geplaatst.

Zowel koper als verkoper ontvangen na betaling direct een bevestiging in hun Marktplaatsomgeving, waar ze ook de status van de transactie kunnen volgen. Als de koper binnen zeven dagen na verzending meldt dat het pakket niet is aangekomen, beschadigd is of dat de inhoud van het pakket anders is dan afgesproken, wordt het geld vastgehouden en kan de koper het aankoopbedrag terugkrijgen. Laat de koper niets horen, dan krijgt de verkoper alsnog zijn geld.

De service wordt vanaf vandaag gefaseerd geïntroduceerd voor gebruikers van de veilingsite. Na de uitrolfase, die naar verwachting één tot twee weken duurt, is de service beschikbaar voor alle gebruikers. Kopersbescherming is een optionele dienst die verkopers en kopers op het platform naar eigen keuze kunnen gebruiken. De koper betaalt hiervoor vijf procent van de overeengekomen aankoopprijs en veertig cent voor het betaalverzoek via Marktplaats. Voor de verkoper zijn er geen kosten aan verbonden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in maart dat aankoopfraude, waarbij online gekochte producten of diensten niet worden geleverd terwijl ze wel zijn betaald, de meest voorkomende vorm van cybercrime in Nederland is.