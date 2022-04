Tor Project was niet goed uitgerust om malafide servers in netwerk te vinden

Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen, maar ook om websites te bezoeken die in het land van herkomst worden geblokkeerd. Het Tor-netwerk bestaat uit verschillende servers van vrijwilligers waarover het verkeer loopt. De laatste server in deze keten is de exitnode of exitrelay. Via deze server wordt het verzoek van de Tor-gebruiker naar het internet gestuurd. In het verleden zijn er verschillende incidenten met malafide exitnodes geweest die man-in-the-middle-aanvallen op gebruikers uitvoerden.

Later dit jaar verschijnt er met Tor browser 11.5 een nieuw wapen tegen malafide servers, dat volgens het Tor Project een echter game-changer zal zijn.

De mythe was natuurlijk allang doorgeprikt, omdat het duidelijk was dat met name de NSA toch geacht in staat te zijn, om een gigantisch netwerk van knooppunten in het TOR netwerk te doen opnemen.Ook de mythe van mensen die websites willen bezoeken die in het land van herkomst worden geblokkeerd, is met de blokkade van Russische websites in ons eigen land toch ook allang doorgeprikt.En de beloofd Game-changer,eerst zien dan pas geloven...