NAM deelde onterecht gegevens aardbevingsslachtoffers met ministerie

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft onterecht gegevens van Groningse aardbevingsslachtoffers gedeeld met het ministerie van Economische Zaken. Dat meldt het Dagblad van het Noorden op basis van correspondentie die het via een Wob-verzoek kreeg. De NAM verstrekte aan het ministerie een Excel-bestand met alle dossiers van inwoners uit Groningen die gebruik hadden gemaakt van de waardedalingsregeling van het bedrijf.

Het ging hierbij om een regeling van duizenden huiseigenaren die een aanbod van de NAM accepteerden omdat hun woningen vanwege de aardbevingen in het gebied minder waard waren geworden. De NAM en het ministerie bevestigen dat er onbedoeld gegevens van inwoners door het gaswinningsbedrijf zijn verstrekt. Ambtenaren van het ministerie spreken van "nogal een datalek". Er is echter geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de NAM is er namelijk geen echt risico voor de privacy van bewoners geweest.