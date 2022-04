Europese privacytoezichthouder lanceert eigen socialmediaplatforms

De Europese privacytoezichthouder EDPS heeft vandaag twee eigen socialmediaplatforms gelanceerd. EU Voice en EU Video zijn onderdeel van gedecentraliseerde, vrije en open source socialmedianetwerken die een privacyvriendelijke omgeving moeten bieden, aldus de EDPS. Beide platformen zijn gebaseerd op de software van Mastodon en PeerTube.

Met beide platforms wil de EDPS naar eigen zeggen bijdragen aan de Europese strategie voor digitale soevereiniteit en Europese onafhankelijkheid in de digitale wereld bevorderen. "Met de pilot lancering van EU Voice en EU Video willen we alternatieve socialmediaplatforms bieden die individuen en hun rechten op privacy en databescherming op de eerste plek zetten", zegt EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski.

Zo zullen EU Voice en EU Video geen persoonlijke data buiten de EU versturen. Ook zijn er geen advertenties op de platforms en wordt er geen gebruikgemaakt van het profileren van gebruikers. "Deze maatregelen geven personen de keuze en controle over hoe hun persoonlijke data wordt gebruikt", merkt Wiewiorowski op. De EDPS hoopt dat de lancering van beide websites de eerste stap is in het gebruik van privacy-compliant socialmediaplatforms.