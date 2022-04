Apple verwijderde afgelopen zes jaar 2,8 miljoen apps uit de App Store

Apple heeft de afgelopen zes jaar 2,8 miljoen apps uit de App Store verwijderd die zich niet aan huidige richtlijnen hielden, niet meer goed werkten of verouderd waren. Volgens het techbedrijf komt dit onder andere de security en privacy van gebruikers ten goede. Om ontwikkelaars beter over het verwijderproces van de App Store te informeren is Apple met aanvullende informatie gekomen.

In 2016 lanceerde Apple het "App Store Improvements process" om bijvoorbeeld niet goed functionerende apps te verwijderen. Door het verwijderen van verouderde apps kunnen gebruikers nieuwe apps beter vinden, zo claimt het techbedrijf, dat ook stelt dat de eigen hardware en software continu in ontwikkeling zijn en het ontwikkelaars geregeld nieuwe tools biedt om onder andere de prestaties, security en privacy van apps te verbeteren.

Als onderdeel van opruimproces van de App Store heeft Apple nu duidelijker gemaakt wanneer het apps zal verwijderen. Het gaat dan om apps die de afgelopen drie jaar niet zijn geüpdatet en gedurende een periode van twaalf maanden niet een minimum aantal keer zijn gedownload. Apple zal ontwikkelaars van deze apps via e-mail laten weten dat hun creaties mogelijk uit de App Store zullen worden verwijderd.