Pegasus-spyware steelt 2,7 gigabyte aan data van telefoon Spaanse premier

Bij twee aanvallen met de Pegasus-spyware op de mobiele telefoon van de Spaanse premier Pedro Sánchez is 2,7 gigabyte aan data buitgemaakt. Ook de telefoon van de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles raakte met de spyware besmet. Daar gingen de aanvallers er met negen megabyte aan data vandoor. Het is onduidelijk wat voor data de aanvallers buitmaakten, zo meldt de Spaanse krant El Pais.

De aanvallen op de Spaanse premier vonden vorig jaar mei en juni plaats. De Defensieminister was in juni het doelwit, aldus onderzoek van het Spaanse National Cryptologic Centre. Tijdens een persconferentie werd bekendgemaakt dat de autoriteiten weten hoeveel data er van de telefoons is gestolen, maar niet om wat voor soort data het gaat. Het is onduidelijk wie er precies achter de aanvallen zit.

Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

Catalonië

Onlangs meldde het Canadese Citizen Lab dat het 63 Catalaanse personen had geïdentificeerd die met de Pegasus-spyware van de NSO Group geïnfecteerd waren. Het gaat om leden van het Europees Parlement, Catalaanse presidenten, wetgevers, juristen en leden van maatschappelijke organisaties. In sommige gevallen werden ook familieleden met de spyware besmet.

De onderzoekers merkten op dat het onderzoek naar de besmette telefoons arbeidsintensief is en van veel meer personen de toestellen niet zijn gecontroleerd. Daarnaast hebben de onderzoekers met de door hun gebruikte onderzoeksmethodes minder inzicht in Androidbesmettingen, terwijl er veel meer Androidgebruikers in de Catalaanse regio zijn. Er wordt dan ook vermoed dat het werkelijke aantal slachtoffers vele malen hoger is.