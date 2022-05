Vpn-dienst Mullvad accepteert voortaan betalingen in cryptovaluta Monero

Vpn-dienst Mullvad accepteert voortaan ook betalingen in cryptovaluta Monero. Volgens Mullvad is Monero ontwikkeld met privacy als voornaamste prioriteit en past het daarom goed bij de vpn-dienst, die zich naar eigen zeggen ook op privacy richt. Net als met andere cryptovaluta die het accepteert stelt Mullvad dat het geen derde partijen in het betaalproces gebruikt en gedane betalingen zelf controleert.

In het geval van betalingen via Monero doet Mullvadd niet aan terugbetalingen en account recovery. Net als bij de andere cryptovaluta waarmee gebruikers kunnen betalen biedt de vpn-provider wel een korting van tien procent vanwege lagere kosten en minder administratie. Eerder besloot Mullvad al om betalingen in cryptovaluta Bitcoin en Bitcoin Cash te accepteren. Daarnaast kunnen gebruikers ook met contant geld betalen, dat in een envelop samen met een willekeurig gegenereerd token moet worden opgestuurd.