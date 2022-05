Tor Project rolt update uit om snelheid Tor-netwerk te verbeteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dagelijks is het uitlekken van informatie in het nieuws. Soms gaat dat over bedrijfs-geheimen, soms over privacy gevoelige gegevens. De technologisch hoogwaardige informatievoorziening in onze moderne tijd, maakt beveiliging van informatie tot een hoge noodzaak. Wij zoeken een energieke coördinator informatiebeveiliging en privacy-bescherming.