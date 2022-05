Google gaat Android en Chrome van wachtwoordloos inloggen voorzien

Google gaat ondersteuning van de FIDO-standaard aan Android en Chrome toevoegen zodat gebruikers straks zonder wachtwoord op applicaties en websites kunnen inloggen. De support moet later dit jaar in de browser en het besturingssysteem verschijnen en zal ervoor zorgen dat wachtwoorden straks niet meer nodig zijn, zo laat het techbedrijf weten.

Wanneer Androidgebruikers straks via hun telefoon op een website of app willen inloggen hoeven ze alleen hun toestel te ontgrendelen. Het toestel zal hiervoor een passkey opslaan waarmee er toegang tot het online account wordt verkregen. Desktopgebruikers die op een website willen inloggen zullen eerst op hun telefoon een prompt krijgen waarin wordt gevraagd om het inloggen te bevestigen. Zodra dit is gedaan is de telefoon niet meer nodig en kan er voortaan door het ontgrendelen van alleen de computer worden ingelogd.

De passkeys op de telefoon zijn via een cloudback-up naar een nieuwe telefoon over te zetten, mocht een toestel worden gestolen of verloren, laat Google verder weten. Het techbedrijf stelt dat de passkey een wachtwoordloze toekomst een stap dichterbij brengt. De Fast IDentity Online (FIDO)-Alliantie heeft zichzelf als doel gesteld om het wachtwoord te vervangen door authenticatiemethoden die "veiliger en gebruiksvriendelijker" zijn. Ook Apple en Microsoft werken hier aan mee.