VS looft 10 miljoen dollar uit voor informatie over leiders ransomwaregroep

De Amerikaanse overheid heeft een beloning van tien miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding of veroordeling van de leiders achter de Conti-ransomwaregroep. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de Conti-groep de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor honderden ransomware-incidenten. De FBI, de Amerikaanse geheime dienst NSA, het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en de United States Secret Service lieten in maart weten dat meer dan duizend organisaties wereldwijd zijn aangevallen met de Conti-ransomware.

Slachtoffers zouden bij elkaar meer dan honderdvijftig miljoen dollar losgeld hebben betaald, zo stelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In april werd de Costa Ricaanse overheid slachtoffer van de groep, met vergaande gevolgen voor de dienstverlening. Met het uitloven van de beloning zegt het ministerie dat het zich inzet voor de bescherming van potentiële ransomwareslachtoffers wereldwijd. Daarbij willen de Amerikaanse autoriteiten naar eigen zeggen graag samenwerken met andere landen die gerechtigheid voor de slachtoffers van ransomware zoeken.

Vorig jaar loofde de VS ook al tien miljoen dollar uit voor informatie over leden van de ransomwaregroep DarkSide en vorige maand werd er nog een zelfde bedrag beschikbaar gemaakt voor informatie over zes Russische inlichtingenofficieren die onderdeel zouden zijn van een eenheid van de Russische inlichtingendienst GRU met de naam Sandworm. Deze eenheid zou allerlei aanvallen tegen de vitale Amerikaanse infrastructuur hebben uitgevoerd, alsmede aanvallen tegen doelen in Oekraïne, Frankrijk, Zuid-Korea en Georgië.