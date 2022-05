Clearview AI beperkt gebruik van massale gezichtsherkenningsdatabase

Gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI heeft in een zaak die was aangespannen door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU een schikking getroffen, waardoor het gebruik van een massale database met tien miljard gezichtsafbeeldingen in de Verenigde Staten wordt beperkt.

Met de database kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden van Clearview gebruik hebben gemaakt. Het bedrijf wil de database uitbreiden naar honderd miljard gezichtsafbeeldingen, wat neerkomt op veertien foto's voor elk persoon op aarde.

Volgens de ACLU overtreedt Clearview met de gezichtendatabase de Illinois Biometric Information Privacy Act (BIPA). De wet verbiedt het zonder toestemming opslaan van biometrische gegevens van gebruikers. Als onderdeel van de schikking zal Clearview AI de gezichtendatabase niet meer aan de meeste bedrijven en private partijen in de VS mogen aanbieden. Daarnaast stopt het bedrijf de komende vijf jaar met het bieden van toegang tot de database aan alle partijen in de Amerikaanse staat Illinois, waaronder politie.

Tevens moet Clearview op de eigen website een opt-out-formulier toevoegen. Via dit formulier kunnen inwoners van Illinois een foto uploaden en een formulier invullen zodat hun gezichtsfoto's niet in de zoekresultaten van Clearview verschijnen, waaronder zoekopdrachten van opsporingsdiensten. Ook mag Clearview geen gratis proefaccounts meer aan individuele agenten aanbieden zonder kennis of toestemming van hun werkgever.

"Clearview kan de unieke biometrische kenmerken van personen niet langer meer als een onbeperkte inkomstenbron behandelen", zegt Nathan Freed Wessler van de ACLU. "Voor deze overeenkomst negeerde Clearview het feit dat biometrische informatie is te misbruiken om voor gevaarlijke situaties en dreigingen te zorgen in de levens van slachtoffers van huiselijke en seksueel geweld. Dat is niet langer meer het geval", voegt Linda Xóchitl Tortolero toe, ceo van een organisatie die zich inzet voor Latijns-Amerikaanse vrouwen.