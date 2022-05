Nederlandse verdachte in Megaupload-zaak wordt niet uitgeleverd aan VS

De Nederlandse hoofdprogrammeur van up- en downloadsite Megaupload zal niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De in Nieuw-Zeeland woonachtige Nederlander heeft een schikking met de Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse autoriteiten getroffen, zodat hij in Nieuw-Zeeland en niet in de Verenigde Staten zal worden aangeklaagd. Alleen Megaupload-oprichter Kim Dotcom loopt daardoor nog het risico om in deze zaak te worden uitgeleverd aan de VS.

"Nieuw-Zeeland is nu ons thuis en we willen hier blijven", zeggen de Nederlander en een andere verdachte die ook een schikking trof. "De aanhoudende onzekerheid in verband met de uitleveringszaak heeft een zware tol van ons leven geëist en de tijd is gekomen om verder te gaan." Als onderdeel van de schikking zullen de twee nu in Nieuw-Zeeland worden aangeklaagd. Zodra de verdachten in een Nieuw-Zeelandse rechtbank zijn aangeklaagd zal de VS het uitleveringsverzoek intrekken.

"Hoewel dit betekent dat we niet zullen worden uitgeleverd wacht ons nog steeds een proces", aldus de twee in een persbericht. Aangezien de zaak in kwestie nog onder de rechter is geven de twee geen verder commentaar. De werknemers van Megaupload worden verdacht van het schenden van auteursrechten en deelname aan een criminele organisatie. De Nederland was de hoofdprogrammeur bij de up- en downloadsite alsmede aandeelhouder. In 2010 verdiende hij 1,7 miljoen euro met zijn werk voor Megaupload.