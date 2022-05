Brits NCSC waarschuwt bedrijven 33 miljoen keer voor malware en open poorten

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) heeft vorig jaar 33 miljoen waarschuwingen verstuurd naar bedrijven en organisaties dat er gebruik werd gemaakt van kwetsbare software, er poorten open stonden of dat er malware op het netwerk actief was. In Nederland wordt een dergelijke waarschuwingsdienst van het ministerie van Economische Zaken onder tientallen bedrijven getest.

Het Britse NCSC biedt aan alle Britse organisaties een gratis dienst genaamd Early Warning. De enige vereiste is een statisch ip-adres of domeinnaam. De Britse overheidsinstantie ontvangt dagelijks informatie over gecompromitteerde domeinen en ip-adressen en zet die dan door naar bedrijven en organisaties die zich voor de waarschuwingsdienst hebben aangemeld.

De gebruikte informatie is afkomstig van securitybedrijven en onderzoekers die bijvoorbeeld online scans uitvoeren of malware analyseren. Meer dan 4600 Britse bedrijven en organisaties hebben zich inmiddels voor de dienst aangemeld die vorig jaar bij elkaar 33 miljoen waarschuwingen ontvingen, zo laat het Britse NCSC in een terugblik op 2021 weten.

Het Digital Trust Center van het ministerie van Economisch Zaken besloot vorig jaar een eigen waarschuwingsdienst te testen waarbij bedrijven gericht worden gewaarschuwd op basis van hun ip-adressen, domeinnamen en as-nummers. De pilot wordt op dit moment met 57 bedrijven uit verschillende sectoren getest. Of en wanneer de dienst precies voor andere organisaties wordt opengesteld is nog niet bekend.