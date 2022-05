FSFE vraagt aandacht voor afhankelijkheid Apple en Google bij DigiD-gebruik

Nederlanders die digitaal zaken willen doen met de overheid via de DigiD-app moeten over een Apple- of Google-account beschikken, tot zorgen van Nico Rikken van de Free Software Foundation Europe. Hij besloot leden van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer onlangs over deze situatie aan te schrijven.

DigiD biedt gebruikers verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het basisniveau bestaat uit het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Dan is er ook een middenniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van de DigiD-app of sms-controle. Bij deze laatste methode wordt er ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord en een via sms verkregen code.

Security.NL meldde vorig jaar dat de overheid van plan is om de sms-controle uit te faseren. De DigiD-app ios echter alleen verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play Store, wat inhoudt dat gebruikers een account bij de Amerikaanse techbedrijven moeten hebben om de app uit de appstores te kunnen downloaden.

"Meerdere leden van onze gemeenschap kiezen ervoor om geen apparaat te gebruiken dat is gekoppeld aan leveranciers-specifieke diensten. Er is de dreiging dat onze gemeenschap in praktische zin wordt buitengesloten van de digitale infrastructuur die de overheid heeft opgezet voor ons om te gebruiken", stelt Rikken. De Free Software Foundation pleit juist voor vrije software waarbij de gebruiker meer controle heeft.

"Het baart me zorgen dat onze overheid tot dusver geen begrip lijkt te tonen voor onze positie. De informatie op de website lijkt te impliceren dat als je geen Google Android of Apple smartphone hebt, je een gebrek aan digitale vaardigheden hebt en behoort tot dezelfde categorie als de ouderen", gaat Rikken verder. Hij stelt dat leden van de vrije softwarebeweging juist vaardig en bewust zijn en daarom waar mogelijk commerciële afhankelijkheid vermijden.

"We moeten ons laten horen en de overheid laten weten dat we beter verwachten van onze overheid", besluit Rikken zijn pleidooi, die toevoegt dat de overheid met een oplossing moet komen die tegemoet komt aan de waarde van de vrije softwarebeweging.