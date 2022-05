GGD biedt sommige slachtoffers datalek schadevergoeding van 500 euro

GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van GGD'en, heeft verschillende slachtoffers van het grote datalek een schadevergoeding van 500 euro aangeboden, zo meldt stichting ICAM, die een massaclaim over het datalek is gestart. De stichting vindt het aanbod van de GGD echter niet ver genoeg gaan. Bijna 130.000 Nederlanders hebben zich inmiddels bij de massaclaim aangesloten.

Vorig jaar bleek dat callcentermedewerkers van de GGD toegang hadden tot de privégegevens van ruim 6,5 miljoen Nederlanders. Deze data werd via Telegram te koop aangeboden. Uiteindelijk werden meerdere GGD-medewerkers aangehouden waarvan er verschillende al zijn veroordeeld. Volgens de stichting heeft het ministerie van Volksgezondheid een onaanvaardbaar risico genomen met de persoonsgegevens van miljoenen mensen.

ICAM wil een schadevergoeding van 500 euro voor iedereen van wie gegevens in de GGD-systemen zaten en gestolen konden worden. Tevens eist de stichting 1500 euro voor iedereen waarvan bewijs is dat gegevens zijn gestolen. Vandaag meldt de stichting dat de GGD per brief een aantal gedupeerden van het datalek 500 euro heeft aangeboden als schadevergoeding. "Dat is op zichzelf natuurlijk goed nieuws: ze nemen onze claim serieus", zo laat de stichting weten.

ICAM vindt dat de aangeboden schadevergoeding niet ver genoeg gaat. In de brief van de GGD staat dat het politieonderzoek naar de datadiefstal is afgerond en er gegevens van zo'n 1250 mensen zijn gestolen. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er van meer mensen gegevens zijn gestolen. "Maar vaststellen kunnen ze dat niet", stelt ICAM. "Het blijft dus onduidelijk van hoeveel mensen gegevens zijn gestolen en of dat misschien wel van alle 6,5 miljoen is."

De stichting vindt daarom dat alleen het aanbieden van 500 euro aan de genoemde 1250 mensen niet genoeg is. Dat zou 1500 euro moeten zijn. "Alle andere mensen krijgen dus geen aanbod van de GGD. Ook niet als onzeker is of je gegevens gestolen zijn, wat eigenlijk geldt voor alle 6,5 miljoen mensen. Dat vinden wij onterecht: iedereen die in onzekerheid leeft of gegevens zijn gestolen, zou een vergoeding moeten krijgen", laat de stichting verder weten.

Die adviseert de nu aangeschreven slachtoffers van het datalek om de 500 euro niet te accepteren aangezien het dan niet meer mogelijk is om aanspraak op een hogere schadevergoeding te maken. "Als jij het aanbod accepteert, is de zaak wat jou betreft gesloten. Voor alle overige gedupeerden gaan wij gewoon door op de ingeslagen weg." Afsluitend meldt ICAM dat het met de advocaten over de claim in gesprek is met het ministerie en de GGD.