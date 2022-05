Mijn werkgever demonstreert beveiligingscamera's aan klanten door personeel te filmen. Kan dat juridisch wel?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mijn werkgever verkoopt beveiligingscamera's en andere apparatuur. De showroom is dan ook natuurlijk zowel binnen als buiten voorzien van een enorme hoeveelheid camera's die de klanten binnen kunnen bedienen vanaf schermen. Deze camera's filmen dus ons terwijl we werken: de parkeerplaats, de ingangen, de showroom, het magazijn, de laad/losruimte en zelfs onze kantine.

In de kantine worden wij wel geblurd, maar de klant kan dit "om te kijken hoe dat werkt" het blurren aan en uitzetten. Omdat terugkijken van oude beelden niet kan, stelt mijn werkgever dat dit mag gezien de aard van het werk. Klopt dat, juridisch gezien?

Antwoord: Ik snap de behoefte om beveiligingscamera's te demonstreren aan klanten, en het is logisch dat je dat wilt doen op 'echte' situaties zoals een parkeerterrein of een magazijn. Kijken hoe ver je in kunt zoomen, een mooi breed gebied voor de pan/tilt/zoom functionaliteit, misschien zelfs kentekenherkenning of even demonstreren hoe je een gebied uit kunt blurren. Alleen, dat zul je echt met een demonstratie-omgeving moeten doen en niet met personeel dat gedwongen in beeld komt.

De inzet van camera's op het werk is zeer problematisch precies omdat je mensen dwingt om in beeld te komen, en in situaties als deze is dat zelfs de hele dag. Daarbij valt dan ook nog eens de privacy weg in ruimtes waarin je je niet bespied hoeft te wanen, zoals de kantine. Dat is op geen enkele manier acceptabel te maken, zeker niet voor "demonstratie-doeleinden".

Het argument van terugkijken is een halfbegrepen verhaal over de toepasselijkheid van de AVG bij niet-geautomatiseerde verwerkingen. De AVG is bij zulke verwerkingen namelijk alleen van toepassing als de persoonsgegevens in een bestand staan of bestemd zijn daarin opgenomen te worden.

In een grijs verleden had je camera-installaties die zonder automatisering werkten, zeg maar de analoge camera met draad naar een scherm waar je live meekeek. Die verwerking was dan niet geautomatiseerd, en de beelden gingen ook geen bestand in want er werd niets opgenomen. Daarom viel dat buiten de AVG, of nou ja Wbp dan want dit is natuurlijk alweer een hele tijd geleden: wie heeft er tegenwoordig nog zo'n volledig analoge camera-opstelling?

Zodra er ergens namelijk geautomatiseerd beelden worden verwerkt, val je wél gewoon in de AVG. En dat is al het geval als de camera digitale middelen aan boord heeft, wat dus elke camera is die tegenwoordig in de verkoop gaat. Het maakt dan niet uit of de beelden een bestand in gaan, ook bij 'losse' geautomatiseerde verwerkingen zonder bestand val je voor de volle 100% onder de AVG.

Het kan een argument zijn binnen een gerechtvaardigd-belang redenering dat je de beelden niet opslaat. Live meekijken door een mens is minder erg dan alles opslaan en achteraf kunnen terugkijken. Maar het is zeker niet genoeg om te rechtvaardigen dat je een camera ophangt.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.