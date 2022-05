Volt wil chatverkeer op telefoons bewindslieden wekelijks laten uitlezen

Volt wil dat het chatverkeer op de telefoons van bewindslieden wekelijks wordt uitgelezen en alle relevante berichten gearchiveerd. De partij diende hiervoor tijdens het debat over de verwijderde sms-berichten van premier Rutte een motie in. Rutte adviseerde de Tweede Kamer tegen de motie te stemmen.

Deze week werd bekend dat Rutte sms-berichten op zijn telefoon verwijderde en de berichten waarvan hij vond dat ze moesten worden bewaard doorstuurde. Tijdens het debat werd de premier gevraagd om informatie over zijn sms-verkeer te delen, maar dat weigerde hij eerst. Vlak na het debat verstuurde hij een brief naar de Tweede Kamer waarin hij liet weten de informatie, voor zover mogelijk, te delen. Iets waar Rutte volgende week meer informatie over geeft.

"Het tweede waar ik om vraag, is de hoeveelheid sms'jes die de afgelopen twee jaar verstuurd zijn en die de afgelopen twee jaar bewaard zijn door de minister-president. Dat is gewoon een informatieverzoek dat hier pertinent gedaan is. En ja, ik heb gevraagd om een aantal voorbeelden van de verslaglegging van geschreven sms'jes. Dat vraag ik ook nog. Als wij die informatie niet krijgen, kunnen we de regering niet controleren", merkte Kamerlid Omtzigt op. Ook hierop komt de premier volgende week terug.

Volt-Kamerlid Dassen greep de situatie aan om voor een andere aanpak te kiezen naar Noors model. "Daar worden de telefoons van de verschillende bewindspersonen elke week uitgelezen. Dat wordt keurig netjes gearchiveerd, en dat is niet tot last van de bewindspersonen zelf. Dat wordt heel goed gedaan", zo stelde hij. Het Volt-Kamerlid diende dan ook een motie in om wekelijks het chatverkeer op de telefoons van alle bewindspersonen uit te laten lezen en het relevante chatverkeer in het documentmanagementsysteem op te laten nemen.

Rutte adviseerde de Tweede Kamer om tegen de motie te stemmen. "Ik ben niet zomaar bereid om de Noorse praktijk in Nederland over te nemen. Wat we wel gaan doen, is die Noorse praktijk meewegen in de verkenning om de bestaande praktijk te verbeteren." Volgens de premier is de aanpak waarom Volt vraagt "technisch complex" en zijn er daarom binnen de overheid nog geen afspraken over gemaakt. Er moet nog over de motie worden gestemd.