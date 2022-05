RKC Waalwijk zet camera's met gezichtsherkenning in wegens vuurwerk

Voetbalclub RKC Waalwijk gaat komende zomer camera's met gezichtsherkenning in het stadion plaatsen om zo personen te kunnen identificeren die tijdens wedstrijden vuurwerk afsteken. De voetbalclub kreeg onlangs opnieuw een geldboete opgelegd van 7500 euro wegens het afsteken van vuurwerk op de tribunes tijdens de wedstrijdstrijd tegen sc Heerenveen op 12 maart.

De club is er helemaal klaar mee en kondigt maatregelen aan. "Om in de toekomst daders beter te kunnen herkennen en eventuele boetes en schades te kunnen verhalen, gaat RKC Waalwijk daarom komende zomer nieuwe en geavanceerde camera’s met gezichtsherkenning plaatsen. Laten we volgend seizoen de sfeer in het Mandemakers Stadion op een positieve manier blijven vergroten, zonder het afsteken van vuurwerk", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Onlangs besloot de Belgische voetbalclub Brugge een systeem in te voeren waarbij supporters elkaar door middel van het scannen van een qr-code kunnen aangeven als zij zich misdragen.