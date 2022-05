Netgear zegt kwetsbaarheden in vpn-routers niet te kunnen verhelpen

Eigenaren van twee vpn-routers van Netgear zijn gewaarschuwd, verschillende kwetsbaarheden in de apparaten zijn namelijk niet te verhelpen, zo stelt de fabrikant, die een vervanging voor de kwetsbare modellen aanbiedt. De beveiligingslekken zijn aanwezig in de BR200 en BR500 "insight managed business routers" en zorgen ervoor dat een aanvaller de apparaten kan overnemen. Voorwaarde is wel dat de gebruiker op de beheerdersinterface is ingelogd en een malafide website of link opent.

"Vanwege technische beperkingen buiten onze controle zijn we niet in staat deze kwetsbaarheden te verhelpen. Hoewel er geen workarounds zijn, kun je mogelijk misbruik door de volgende maatregelen voorkomen", aldus Netgear. De netwerkfabrikant doet vervolgens verschillende aanbevelingen, waaronder het gebruik van virtuele lokale netwerken (VLANs), het gebruik van een MAC access control list om toegang tot de beheerdersinterface te beperken.

Ook adviseert Netgear geen onbekende of verdachte links in browser of e-mailclient te openen en alle browsertabs te sluiten wanneer men op de beheerdersinterface is ingelogd. Als laatste doen gebruikers er verstandig aan om uit te loggen wanneer de router niet actief wordt beheerd. Eigenaren van de twee routermodellen kunnen gratis of met korting een vervangende router krijgen, afhankelijk van wanneer het apparaat is gekocht.