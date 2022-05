Mark Zuckerberg persoonlijk aangeklaagd voor rol in groot privacyschandaal

Mark Zuckerberg is in de Verenigde Staten persoonlijk aangeklaagd wegens zijn rol in het grote privacyschandaal met Cambridge Analytica. Volgens de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Washington D.C. heeft Zuckerberg de gegevens van miljoenen mensen niet beschermd en zich schuldig gemaakt aan misleidende privacypraktijken.

Volgens aanklager Karl Racine heeft Zuckerberg bijgedragen aan het lakse toezicht op het gebruik van gebruikersdata en de implementatie van misleidende privacyovereenkomsten. Hierdoor konden derde partijen, zoals Cambridge Analytica, persoonlijke data van tientallen miljoenen Amerikanen in handen krijgen en die informatie gebruiken voor het manipuleren van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Persoonlijke informatie die Facebookgebruikers via de quiz-app "This is your digital life" verstrekten werd voor andere doeleinden gebruikt dan aangegeven. De app verzamelde niet alleen gegevens van mensen die van de app gebruikmaakten, maar ook van al hun vrienden. Zodoende kreeg Cambridge Analytica de data van 87 miljoen mensen in handen zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven.

"Het bewijsmateriaal laat zien dat Zuckerberg persoonlijke betrokken was bij het falen van Facebook om de privacy en data van gebruikers te beschermen, wat direct leidde tot het Cambridge Analytica-incident", aldus Racine. De procureur-generaal stelt dat op deze manier de informatie van tientallen miljoenen Amerikanen is gelekt en het beleid van Zuckerberg ervoor zorgde dat gebruikers jarenlang zijn misleid over de omvang van Facebooks "onrechtmatig gedrag".

De procureur-generaal benadrukt dat de rechtszaak niet alleen gerechtvaardigd is, maar ook noodzakelijk, en een signaal naar zakelijke bestuurders stuurt dat ze voor hun acties verantwoordelijk zullen worden gehouden. In de aanklacht stelt Racine dat Zuckerberg tijdens het Cambridge Analytica-schandaal verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering van Facebook, hij Cambridge Analytica in staat stelde om Facebookgegevens te gebruiken en kiezers te beïnvloeden en van Facebook een bedrijf heeft gemaakt met een opmerkelijke invloed waarvan de beslissingen gebruikers wereldwijd raken.