Google Street View zal volgend jaar met nieuwe krachtige camera filmen

Google zal volgend jaar een nieuwe krachtige camera gaan gebruiken om beelden voor Street View vast te leggen. Dat laat het techbedrijf vandaag weten. Street View werd vijftien jaar geleden gelanceerd en is een dienst waarmee Google foto's van steden en andere gebieden vastlegt. Hiervoor wordt er voornamelijk rondgereden met auto's die van een camera zijn voorzien.

Google kwam met Street View onder vuur te liggen omdat het data van wifi-netwerken zonder toestemming verzamelde en bewaarde. Inmiddels telt Street View meer dan 220 miljard afbeeldingen afkomstig van meer dan honderd landen. En daar zullen er nog veel meer bij komen. Google test namelijk een nieuwe kleine, krachtige camera die dezelfde opties biedt als een complete Street View-wagen, alleen dan met het formaat van een huiskat.

De camera is daarnaast eenvoudig aan te passen, zodat details in bepaalde omgevingen nog nauwkeuriger zijn vast te leggen, aldus Google. Ook is de camera op elk voertuig te bevestigen en via een smartphone te bedienen. Er is geen speciale auto of apparatuur meer vereist. De camera wordt op dit moment getest en zal volgend jaar volledig worden uitgerold.