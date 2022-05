Autoriteit Persoonsgegevens ziet toename datalekken door cyberaanvallen

Het aantal datalekken veroorzaakt door ransomware, phishing en andere cyberaanvallen is vorig jaar fors gestegen, zo meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er zijn echter nog altijd organisaties die slachtoffers niet informeren als zij getroffen zijn door een ransomware-aanval, terwijl dit wel moet. Datalekken veroorzaakt door ransomware moeten nagenoeg altijd worden gemeld aan de AP en slachtoffers.

Vorig jaar ontving de privacytoezichthouder zo'n 25.000 meldingen van datalekken. Het aantal door cyberaanvallen veroorzaakte datalekken nam met 88 procent toe en is verantwoordelijk voor negen procent van het totaal aantal datalekmeldingen. Dat was in 2020 nog vijf procent. Het gaat om ruim 2200 meldingen. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over de blijvende stijging van het aantal door cyberaanvallen veroorzaakte datalekken.

Vooral it-leveranciers, die persoonsgegevens van veel mensen verwerken, lijken doelwit te zijn van aanvallen. In totaal maakten 28 it-leveranciers vorig jaar melding bij de AP dat ze met een datalek te maken hadden gekregen. Deze leveranciers leverden diensten aan achttienhonderd organisaties. De toezichthouder schat dat de betreffende datalekken minimaal zeven miljoen slachtoffers hebben gemaakt. "Omdat niet alle datalekken aan de AP worden gemeld, zijn dit er waarschijnlijk nog veel meer", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ransomware

De toezichthouder roept organisaties op die door ransomware zijn getroffen dit altijd te melden aan de toezichthouder en slachtoffers, ook als er losgeld is betaald. Deze organisaties denken dat ze door het betalen hebben voorkomen dat de criminelen gestolen persoonsgegevens verder verspreiden, omdat de criminelen dit hebben toegezegd.

"Deze redenering klopt echter niet. Een ransomwareaanval vormt een inbreuk op zowel de vertrouwelijkheid als de beschikbaarheid van persoonsgegevens. De criminelen voeren ransomwareaanvallen vooral uit voor het geld. Daarom is er geen enkele garantie dat zij de gegevens ook daadwerkelijk verwijderen en nooit zullen doorverkopen, ook al hebben zij al losgeld gekregen", zo laat de AP weten. De toezichthouder ziet het betalen van losgeld niet als een passende achteraf genomen maatregel zoals de AVG voorschrijft om slachtoffers niet te informeren over een ransomware-aanval.